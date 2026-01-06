Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il grafico attuale del Franco svizzero contro Dollaro USA evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 0,7914. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 0,7928. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 0,7907.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)