Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Sessione moderatamente positiva quella del 5 gennaio, per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi in salita a 23.395,8.
Il grafico a breve del Nasdaq Composite mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 23.501,6 e supporto stimato a quota 23.262,9. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 23.740,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)