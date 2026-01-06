Milano 14:37
45.995 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:37
10.112 +1,07%
Francoforte 14:37
24.956 +0,35%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Sessione moderatamente positiva quella del 5 gennaio, per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi in salita a 23.395,8.

Il grafico a breve del Nasdaq Composite mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 23.501,6 e supporto stimato a quota 23.262,9. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 23.740,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
