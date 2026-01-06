Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Apprezzabile rialzo per l'indice nipponico, in guadagno dell'1,29% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 52.831. Rischio di discesa fino a 51.335 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 54.327.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)