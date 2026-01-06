Milano 14:38
45.998 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:38
10.112 +1,08%
Francoforte 14:38
24.956 +0,35%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.288,6 e primo supporto individuato a 13.184,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.392,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```