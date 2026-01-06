Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.288,6 e primo supporto individuato a 13.184,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.392,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)