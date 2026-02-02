Ferrari, buyback per oltre 15,37 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan (), dal 25 al 30 gennaio 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 282,1015 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 30 gennaio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:• 57.632.872,74 euro per n. 193.200 azioni ordinarie acquistate sul EXMAl 30 gennaio 2026 Ferrari deteneva 16.837.806 azioni proprie ordinarie pari al 9,14% del capitale sociale.Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa euro 3,5 miliardi e fino al 30 gennaio 2026, la Società ha riacquistato un totale di 193.200 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 57.632.872,74 euro.In Borsa, oggi, allunga timidamente il passo il, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,50%.