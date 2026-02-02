Ferrari, buyback per oltre 15,37 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
), dal 25 al 30 gennaio 2025, un totale di 54.500 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 282,1015 euro, per un controvalore
pari a 15.374.530,30 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.
Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 30 gennaio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:
• 57.632.872,74 euro per n. 193.200 azioni ordinarie acquistate sul EXM
Al 30 gennaio 2026 Ferrari deteneva 16.837.806 azioni proprie ordinarie pari al 9,14% del capitale sociale.
Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa euro 3,5 miliardi e fino al 30 gennaio 2026, la Società ha riacquistato un totale di 193.200 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 57.632.872,74 euro.
In Borsa, oggi, allunga timidamente il passo il Cavallino rampante di Maranello
, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,50%.