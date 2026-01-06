Milano 10:17
46.020 +0,38%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 10:17
10.063 +0,59%
Francoforte 10:17
24.891 +0,09%

Francia, inflazione in frenata e sotto attese a dicembre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Risulta in calo l'inflazione in Francia a dicembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al +0,1%, rispetto al -0,2% del mese precedente ed atteso.

Su base annua si stima un aumento dello 0,8%, inferiore al consensus (+0,9%) e dopo il +0,9% di novembre.

L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dello 0,7%, inferiore al +0,8% atteso, rispetto al +0,8% del mese precedente. Su base mensile si rileva un +0,1% contro il -0,2% precedente.

(Foto: gopixa | 123RF)
