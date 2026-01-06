Francia, inflazione in frenata e sotto attese a dicembre

(Teleborsa) - Risulta in calo l'inflazione in Francia a dicembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al +0,1%, rispetto al -0,2% del mese precedente ed atteso.
Su base annua si stima un aumento dello 0,8%, inferiore al consensus (+0,9%) e dopo il +0,9% di novembre.
L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dello 0,7%, inferiore al +0,8% atteso, rispetto al +0,8% del mese precedente. Su base mensile si rileva un +0,1% contro il -0,2% precedente.(Foto: gopixa | 123RF)