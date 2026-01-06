Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

In evidenza NXP Semiconductors sul listino di New York

Migliori e peggiori
In evidenza NXP Semiconductors sul listino di New York
(Teleborsa) - Effervescente la società che produce semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NXP Semiconductors rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di NXP Semiconductors classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 246,6 USD e primo supporto individuato a 232. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 261,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```