New York: balza in avanti Amazon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'e-commerce, con una variazione percentuale del 2,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amazon rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo del gigante delle vendite sul web resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 212,2 USD. Supporto visto a quota 204,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 219,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
