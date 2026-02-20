New York: balza in avanti Amazon

colosso dell'e-commerce

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,07%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 212,2 USD. Supporto visto a quota 204,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 219,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)