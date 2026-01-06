Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

PMI servizi Unione Europea in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI servizi Unione Europea in dicembre
Unione Europea, PMI servizi in dicembre pari a 52,4 punti, in calo rispetto al precedente 53,6 punti (la previsione era 52,6 punti).
