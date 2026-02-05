Spaggiari (Ambienta) acquisisce Jobiri e Prima Scuola

(Teleborsa) -, asset manager italiano specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua platform company,, attiva nello sviluppo di soluzioni software e servizi per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle attività scolastiche, ha completato l'. Le due operazioni, di cui non sono stati resi noti i dettagli finanziari, rappresentano add-on strategici, coerenti con gli obiettivi di sviluppo di lungo periodo di Spaggiari, e rafforzano ulteriormente il ruolo della piattaforma nel supportare la digitalizzazione dei processi educativi al fine di ridurre progressivamente l'utilizzo di carta per il loro compimento.Mentre l'istruzione primaria e secondaria ha già compiuto un importante percorso di digitalizzazione, altri ambiti, come l'educazione nella prima infanzia e i servizi di orientamento tra scuola, università e lavoro, presentano ancora ampi margini di adozione del digitale. Le acquisizioni di Jobiri e Prima Scuola consentono a Spaggiari di intercettare quest'opportunità di mercato, ed al contempo, dalla scuola dell'infanzia fino all'orientamento al lavoro.di entrambe le societàe del management di Spaggiari e continueranno a collaborare con il Gruppo nei prossimi anni."Queste due acquisizioni rappresentano un passo importante nello sviluppo della piattaforma di Spaggiari, dando attuazione alla nostra visione strategica di costruire un'offerta integrata di soluzioni digitali a supporto della modernizzazione dei processi educativi -ha detto- L'ingresso nell'ambito universitario e nella fascia 0–6 anni rafforza ulteriormente il ruolo di Spaggiari come partner di riferimento per scuole e istituzioni lungo l'intero percorso formativo.” Andrea Florio, Investment Director di Ambienta, ha aggiunto: “Le acquisizioni di Jobiri e Prima Scuola sono allineate alla strategia di M&A di Spaggiari in quanto arricchiscono la nostra offerta con nuove competenze e soluzioni software, generano numerose opportunità di sinergia e ampliano il mercato di riferimento, il tutto restando coerenti con l'approccio di investimento di Ambienta orientato alla sostenibilità".