Milano 13:16
45.667 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:16
10.057 -0,65%
Francoforte 13:16
25.037 +0,58%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 6 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 183,675 con primo supporto visto a 182,767. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 182,465.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```