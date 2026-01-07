Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 6 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 183,675 con primo supporto visto a 182,767. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 182,465.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)