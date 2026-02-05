Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un misero +0,51%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 185,747, mentre il primo supporto è stimato a 183,987. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 187,507.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)