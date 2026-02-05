Milano 9:31
46.697 +0,13%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:31
10.386 -0,16%
24.607 +0,02%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un misero +0,51%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 185,747, mentre il primo supporto è stimato a 183,987. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 187,507.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```