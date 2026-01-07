Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Sottotono l'indice nipponico, che chiude la seduta con un calo dell'1,02%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52.870,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 50.741,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54.999,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)