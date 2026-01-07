Milano 13:22
Francoforte: giornata depressa per Beiersdorf
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia di prodotti per la cura della persona, che presenta una flessione dell'1,92% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Beiersdorf, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, la società tedesca che controlla il marchio Nivea è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 94,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,59. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 95,83.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
