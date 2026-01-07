Francoforte: giornata depressa per Beiersdorf

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia di prodotti per la cura della persona
, che presenta una flessione dell'1,92% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Beiersdorf
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, la società tedesca che controlla il marchio Nivea
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 94,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,59. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 95,83.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)