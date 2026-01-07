Milano 13:27
45.638 -0,25%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:27
10.061 -0,61%
Francoforte 13:27
25.050 +0,63%

Londra: in calo Diageo

Migliori e peggiori
Londra: in calo Diageo
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda di bevande alcoliche, con un ribasso dell'1,86%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Diageo rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di Diageo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,4 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,82, mentre il primo supporto è stimato a 15,97.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
