Londra: movimento negativo per Anglo American
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società mineraria, in flessione del 3,01% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Anglo American è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,27 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,31.

