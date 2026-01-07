Londra: movimento negativo per Anglo American

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società mineraria
, in flessione del 3,01% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Anglo American
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,27 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)