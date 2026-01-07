Londra: movimento negativo per Antofagasta

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia mineraria
, con una flessione del 2,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Antofagasta
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,43%, rispetto a +1,35% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,23 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 34,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,18.
