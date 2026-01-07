Milano 13:27
45.638 -0,25%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:27
10.061 -0,61%
Francoforte 13:27
25.050 +0,63%

Londra: movimento negativo per Antofagasta

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Antofagasta
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia mineraria, con una flessione del 2,23%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,43%, rispetto a +1,35% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,23 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 34,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```