LVMH, nomine ai vertici di Givenchy e Christian Dior Couture

(Teleborsa) - Il colosso francese del lusso LVMH
ha annunciato alcune nuove nomine nelle società del gruppo.Amandine Ohayon
è stata nominata CEO di Givenchy
a partire dal 9 gennaio 2026, succedendo ad Alessandro Valenti. Riporterà a Pietro Beccari, Presidente e CEO di LVMH Fashion Group e Presidente e CEO di Louis Vuitton.Alessandro Valenti
è stato nominato Vice Direttore Generale responsabile delle attività commerciali di Christian Dior Couture
a partire dal 12 gennaio 2026. Nel suo nuovo ruolo, Valenti riporterà a Pierre-Emmanuel Angeloglou, Vice Direttore Generale di Christian Dior Couture, ed entrerà a far parte del comitato esecutivo.