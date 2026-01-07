LVMH, nomine ai vertici di Givenchy e Christian Dior Couture

LVMH

(Teleborsa) - Il colosso francese del lussoha annunciato alcune nuove nomine nelle società del gruppo.è stata nominataa partire dal 9 gennaio 2026, succedendo ad Alessandro Valenti. Riporterà a Pietro Beccari, Presidente e CEO di LVMH Fashion Group e Presidente e CEO di Louis Vuitton.è stato nominatoa partire dal 12 gennaio 2026. Nel suo nuovo ruolo, Valenti riporterà a Pierre-Emmanuel Angeloglou, Vice Direttore Generale di Christian Dior Couture, ed entrerà a far parte del comitato esecutivo.