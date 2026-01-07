Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 21:00
25.722 +0,32%
Dow Jones 21:00
49.148 -0,64%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

LVMH, nomine ai vertici di Givenchy e Christian Dior Couture

(Teleborsa) - Il colosso francese del lusso LVMH ha annunciato alcune nuove nomine nelle società del gruppo.

Amandine Ohayon è stata nominata CEO di Givenchy a partire dal 9 gennaio 2026, succedendo ad Alessandro Valenti. Riporterà a Pietro Beccari, Presidente e CEO di LVMH Fashion Group e Presidente e CEO di Louis Vuitton.

Alessandro Valenti è stato nominato Vice Direttore Generale responsabile delle attività commerciali di Christian Dior Couture a partire dal 12 gennaio 2026. Nel suo nuovo ruolo, Valenti riporterà a Pierre-Emmanuel Angeloglou, Vice Direttore Generale di Christian Dior Couture, ed entrerà a far parte del comitato esecutivo.
