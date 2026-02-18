Milano 17:35
Finanza
Sabaf, CFO Gianluca Beschi CEO ad interim dopo scomparsa Pietro Iotti
(Teleborsa) - Il Cda di Sabaf, a seguito dell’improvvisa scomparsa dell'Ad Pietro Iotti, ha conferito ad interim le deleghe e i poteri per la gestione della società al consigliere Gianluca Beschi, CFO di Sabaf.

Il Cda ha altresì nominato per cooptazione quale amministratore non esecutivo e non indipendente Christian Prinoth, primo candidato tra i non eletti della lista presentata da Quaestio Capital SGR nell’assemblea degli azionisti dell’8 maggio 2024.

Prinoth, che non detiene alcuna partecipazione in Sabaf, e rimarrà in carica sino alla data della prossima assemblea.
