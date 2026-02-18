Sabaf, CFO Gianluca Beschi CEO ad interim dopo scomparsa Pietro Iotti

Sabaf

(Teleborsa) - Il Cda di, a seguito dell’improvvisa, hale deleghe e i poteri per la gestione della società al consiglieredi Sabaf.Il Cda ha altresìquale, primo candidato tra i non eletti della lista presentata da Quaestio Capital SGR nell’assemblea degli azionisti dell’8 maggio 2024.Prinoth, che non detiene alcuna partecipazione in Sabaf, e rimarrà in carica sino alla data della prossima assemblea.