Sabaf, CFO Gianluca Beschi CEO ad interim dopo scomparsa Pietro Iotti

(Teleborsa) - Il Cda di Sabaf
, a seguito dell’improvvisa scomparsa dell'Ad Pietro Iotti
, ha conferito ad interim
le deleghe e i poteri per la gestione della società al consigliere Gianluca Beschi
, CFO
di Sabaf.
Il Cda ha altresì nominato per cooptazione
quale amministratore non esecutivo e non indipendente Christian Prinoth
, primo candidato tra i non eletti della lista presentata da Quaestio Capital SGR nell’assemblea degli azionisti dell’8 maggio 2024.
Prinoth, che non detiene alcuna partecipazione in Sabaf, e rimarrà in carica sino alla data della prossima assemblea.