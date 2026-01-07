New York: balza in avanti Alnylam Pharmaceuticals

società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni

Nasdaq 100

Alnylam Pharmaceuticals

Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,73%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 430,6 USD, mentre i supporti sono stimati a 409. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 452,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)