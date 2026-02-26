New York: vendite diffuse su Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, che mostra un -5,03%.
La tendenza ad una settimana di Monolithic Power Systems
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Monolithic Power Systems
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.222,2 USD e primo supporto individuato a 1.135,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.309,1.
