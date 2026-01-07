Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 22:00
25.654 +0,06%
Dow Jones 22:01
48.996 -0,94%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

New York: pioggia di acquisti su Palo Alto Networks

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,37%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palo Alto Networks più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Palo Alto Networks ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 198,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 207,2, mentre il primo supporto è stimato a 190,3.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
