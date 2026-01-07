New York: pioggia di acquisti su Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di servizi di sicurezza informatica
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,37%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palo Alto Networks
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Palo Alto Networks
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 198,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 207,2, mentre il primo supporto è stimato a 190,3.
