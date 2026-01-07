OPS Retail, conclusa cessione del comparto televisivo a VDB

(Teleborsa) - OPS Retail
(già Netweek), in attuazione di quanto deliberato dal Cda, ha fatto sapere che è stata perfezionata la cessione a VDB
del 100% di Netweek TV (già Rete 7) e di Netweek Press, del 12,32% di Life120 e del 16,67% di Telecity2.
Le società oggetto di cessione operano complessivamente nella gestione dell’intera attività connessa ai canali televisivi locali
.
La transazione è avvenuta alle medesime condizioni economico finanziarie
