OPS Retail, si dimette la consigliera indipendente Sharika Veronica Vezzi

OPS Retail

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, informa che in data 18 febbraio 2026 il Consigliere non esecutivo e indipendente Dott.ssa Sharika Veronica Vezzi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione, e conseguentemente dalla carica di Presidente del Comitato di Remunerazione e dalla carica di membro del Comitato Controllo Interno e Comitato Parti Correlate.Le dimissioni, spiega una nota, hanno effetto immediato e sono motivate esclusivamente da ragioni strettamente personali.Il Consiglio provvederà, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, a porre in essere tutte le attività necessarie e i provvedimenti conseguenti alle dimissioni della Dott.ssa Sharika Veronica Vezzi in una prossima riunione, dandone poi tempestiva informativa al mercato.Sulla base delle informazioni disponibili, la Dott.ssa Sharika Veronica Vezzi non risulta titolare né direttamente né indirettamente di azioni Ops Retail. Inoltre la Dott.ssa Sharika Veronica Vezzi era priva di deleghe.