OPS Retail, dimissioni del Presidente Fanelli: il CdA avvia l’iter per la sostituzione

OPS Retail

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, informa che in data 12 febbraio 2026 il Dott. Filippo Ezio Fanelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e consigliere di amministrazione, con effetto immediato. Le dimissioni, spiega una nota, sono motivate esclusivamente da ragioni strettamente personali.Il Consiglio provvederà, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, a porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la funzionalità dell’organo amministrativo nonché la piena continuità della gestione e dell’operatività della Società e prenderà in esame i provvedimenti conseguenti alle dimissioni del Dott. Fanelli nel corso di una prossima riunione.Sulla base delle informazioni disponibili il Dott. Filippo Ezio Fanelli non risulta titolare né direttamente né indirettamente di azioni Ops Retail. Inoltre, Fanelli era privo di deleghe.La società precisa che non è previsto allo stesso, il riconoscimento di alcun emolumento o spettanza in connessione con la cessazione dell’incarico.