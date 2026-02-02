OPS Retail emette la seconda tranche del Prestito Obbligazionario Convertendo

(Teleborsa) - OPS Retail
comunica che in data odierna è stata sottoscritta da Global Capital Investments Ud la seconda tranche pari ad Euro 200.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo di massimi Euro 14.500.000 così come previsto dagli accordi siglati in data 21 dicembre 2025.
In sintesi, spiega una nota, l’emissione della seconda delle centoquarantacinque tranches previste dall’accordo sottoscritto, ha determinato la sottoscrizione di n. 40 obbligazioni dal valore unitario di Euro 5.000, in ragione di un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.
Le obbligazioni
potranno essere convertite in qualsiasi momento ed in ogni caso alla scadenza del POC in azioni OPS Retail di nuova emissione così come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2025.(Foto: Leon Seibert su Unsplash)