OPS Retail, Fortezza Capital rileverà debito immobile Dmedia per rafforzare struttura finanziaria gruppo

OPS Retail

(Teleborsa) -ha ricevuto una comunicazione a mezzo PEC da parte di, avente ad oggetto una proposta vincolante relativa all’immobile sito in Merate (LC), storica sede operativa del Gruppo, attualmente detenuto in forza di contratto di leasing finanziario.La proposta, spiega una nota, non riguarda l’acquisto diretto del bene, bensì l’accollo, da parte di Fortezza Capital Holding, del debito residuo comprensivo del valore di riscatto derivante dal contratto di leasing, per un importo pari a circa 500 mila euro, secondo modalità e condizioni da definire nel rispetto della normativa applicabile.L’eventuale perfezionamento dell’operazione, si legge, si inserirebbe nell’ambito delle iniziative volte alla razionalizzazione della struttura patrimoniale e finanziaria della Società, con l’obiettivo di agevolarne l’equilibrio economico-finanziario e rafforzarne la posizione patrimoniale.Poiché la proposta configura un’operazione con parte correlata ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CONSOB in materia, ilè stato informato e sarà chiamato a esprimere il proprio parere preventivo.Il Consiglio di Amministrazione assumerà le determinazioni di propria competenza all’esito delle attività istruttorie del Comitato OPC, nel pieno rispetto della normativa applicabile agli emittenti quotati e delle procedure interne della Società.