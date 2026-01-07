Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:43
25.805 +0,65%
Dow Jones 18:43
49.358 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano
Il Settore costruzioni a Milano continua la giornata in aumento dello 0,97%.
Condividi
```