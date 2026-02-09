Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:15
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:15
50.082 -0,07%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano in rally
In forte aumento il settore costruzioni a Milano, che con il suo +1,88% avanza a quota 75.556,12 punti.
Condividi
```