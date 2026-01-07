Piazza Affari: calo per ENI

(Teleborsa) - Sottotono la società del Cane a sei zampe
, che passa di mano con un calo dell'1,96%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di ENI
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)