Piazza Affari: calo per ENI

società del Cane a sei zampe

FTSE MIB

ENI

principale indice della Borsa di Milano

azienda che opera in tutta la filiera dell'energia

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo dell'1,96%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)