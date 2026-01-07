Milano 13:36
Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Hera
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda multiservizi, con una variazione percentuale dell'1,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hera più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, l'utility italiana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,171 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,095. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,247.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
