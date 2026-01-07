Milano 13:37
Piazza Affari: rosso per Tenaris

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che presenta una flessione del 2,52%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tenaris più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17,16 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,94. L'equilibrata forza rialzista dell'azienda che opera nel settore siderurgico è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,37.

