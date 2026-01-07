Piazza Affari: rosso per Tenaris

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, che presenta una flessione del 2,52%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tenaris
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17,16 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,94. L'equilibrata forza rialzista dell'azienda che opera nel settore siderurgico
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)