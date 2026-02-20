Milano 11:12
46.250 +1,00%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:12
10.704 +0,72%
Francoforte 11:12
25.119 +0,30%

Tenaris, scendono le quotazioni a Piazza Affari

A picco il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che presenta un pessimo -3,85%.
