Piazza Affari: exploit di Tenaris

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, che tratta in rialzo del 4,41%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tenaris
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve dell'azienda che opera nel settore siderurgico
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,62. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)