Crolla a Piazza Affari Tenaris

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Tenaris mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,09%, rispetto a -0,48% del principale indice della Borsa di Milano).


Lo status tecnico dell'azienda che opera nel settore siderurgico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,99. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,31.

