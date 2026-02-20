Crolla a Piazza Affari Tenaris

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Tenaris
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,09%, rispetto a -0,48% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo status tecnico dell'azienda che opera nel settore siderurgico
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,99. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)