Piazza Affari: scambi in positivo per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che avanza bene del 2,99%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caltagirone SpA
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Caltagirone SpA
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,85 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,37. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)