Milano 13:38
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:38
10.057 -0,65%
Francoforte 13:38
25.024 +0,53%

Piazza Affari: scambi in positivo per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che avanza bene del 2,99%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caltagirone SpA più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Caltagirone SpA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,85 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,37. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```