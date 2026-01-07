Progressio cede intera quota in Polenghi a veicolo con famiglia e due investitori

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, operatore di private equity indipendente focalizzato sul mercato italiano nel segmento mid-market, ha, attraverso il fondo di private equity Progressio Investimenti III, l', pari al 38% del capitale sociale, ad un veicolo di investimento controllato dall'imprenditore Marco Polenghi nel quale ha altresì investito Credit Mutuel Equity e IDIA Capital Investissement, società controllata da. Nell'ambito dell'operazione hanno inoltre reinvestito l'amministratore delegato del gruppo, Filippo Scandellari, e i principali membri del management team del gruppo.Polenghi è una società leader nella produzione e commercializzazione di prodotti a base di succo di limone sia a marchio proprio che private label, che realizza oltre il 95% del fatturato sui mercati esteri attraverso 5 stabilimenti produttivi distribuiti tra Italia, Olanda, Belgio e USA. Durante il periodo di investimento di Progressio, la società ha intrapreso un percorso di crescita che ha portato a. Sul mercato statunitense, l'espansione è stata ulteriormente consolidata dalla recente acquisizione della società californiana Nielsen Citrus Products. Il gruppo punta a raggiungere 230 milioni di euro di fatturato entro il 2030 attraverso l'espansione geografica e la crescita esterna."La cessione di Polenghi celebra un percorso di crescita di successo guidato da una logica di sviluppo industriale di lungo periodo, coerente con la nostra strategia di investimento e volta a valorizzare un'eccellenza italiana con un modello di business internazionale guidata da un solido management team", ha detto"Questa operazione rappresenta un importante segnale di continuità e di fiducia nel progetto di sviluppo del Gruppo - ha aggiunto- Il reinvestimento del management conferma la convinzione nelle prospettive di crescita di Polenghi e nella solidità del modello di business costruito negli ultimi anni. Siamo pronti ad affrontare una nuova fase della vita dell'azienda, facendo leva su una piattaforma industriale rafforzata, su una presenza internazionale sempre più strutturata - in particolare negli Stati Uniti - e su un team di professionisti fortemente orientato all'esecuzione e alla creazione di valore nel lungo periodo".Polenghi rappresenta la, dopo i disinvestimenti di successo realizzati negli anni precedenti in Save The Duck, Interni, Assist Digital e Gelit.