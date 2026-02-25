Monnalisa, aumento capitale fino a 1 milione riservato a Jafin Due e Anselmi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Monnalisa
, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento per bambini di fascia alta, ha annunciato un aumento di capitale di 1 milione di euro
, da offrire in sottoscrizione al socio di maggioranza Jafin Due,
che oggi detiene il 74,48% del capitale della Società, e ad un investitore terzo, la famiglia dell’imprenditore aretino Massimo Anselmi.
titolare, tra le altre, dell’azienda Vivetta, attiva nel segmento moda “premium”. L’assemblea
verrà convocata per il giorno 27 marzo
prossimo venturo per l'approvazione dell'operazione di ricapitalizzazione, che si inserisce in un percorso di riposizionamento strategico
che mira a trasformare Monnalisa da brand premium focalizzato sul childrenswear a piattaforma integrata di design, sviluppo prodotto, operations e distribuzione omnicanale internazionale, estendendo progressivamente il perimetro operativo anche al segmento premium uomo e donna
.
L'aumento di capitale, inizialmente previsto dal piano di rilancio entro il 2028, è stato annunciato in anticipo rispetto agli impegni
presi dal socio di maggioranza con il settore creditizio, a seguito del piano di ristrutturazione e di rilancio
del gruppo, avviato nel maggio del 2024, quando si è insediato il CdA, che si fonda su tre driver di creazione di valore: rafforzamento del core business, diversificazione e sviluppo multi-segmento ed efficienza operativa e disciplina finanziaria.
In particolare, il piano strategico prevede un consolidamento dei canali gestiti direttamente
con il marchio Monnalisa, nonché la prosecuzione della strategia di ricerca di nuovi accordi di licenza o produttivi
con brand della moda per adulti, finalizzata non solo all’aumento dei volumi ma anche alla profittabilità del Gruppo, creando nuovi flussi di ricavi e un aumento della redditività aziendale. In parallelo sono state poste le basi su azioni mirate volte al contenimento e alla riduzione dei costi
operativi attraverso un piano di risparmi ad hoc, nonché all’ottimizzazione della rete di negozi diretti in retail considerati non performanti in una ottica di medio-lungo
termine.
L’operazione proposta dal Consiglio di Amministrazione prevede quindi il complessivo aumento del capitale sociale di Monnalisa fino a 1.000.000 di euro, corrispondente al 10% del capitale sociale preesistente, , offerto per il 50% a JAFIN DUE e per il restante 50% alla società Modamet riconducibile all’imprenditore aretino Massimo Anselmi, titolare, tra le altre, della società Vivetta, attiva nel segmento
moda donna “premium”.
Al fine di reperire le risorse necessarie alla sottoscrizione dell’aumento di capitale l’assemblea dei soci di JAFIN DUE
ha deliberato in data 23 febbraio 2026 un aumento di capitale
sociale per un importo massimo di 700.000 euro
, da liberarsi integralmente in denaro. L’operazione sarà realizzata mediante l’emissione di una quota di partecipazione di corrispondente valore la cui sottoscrizione, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci (alcuni dei quali già determinati a rinunziare), e per l’intera parte inoptata, sarà riservata a Finmat
, holding facente capo a Matteo Tugliani
, Amministratore Delegato di Monnalisa. In questo senso l’operazione proposta non comporta un cambio del controllo
sulla Società, il quale rimarrà in capo alla medesima famiglia, cui fa parte l’Amministratore Delegato, coniuge del socio di maggioranza di JAFIN DUE, Diletta Iacomoni, la quale già oggi esercita il controllo dell’Emittente.