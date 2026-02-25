Monnalisa, aumento capitale fino a 1 milione riservato a Jafin Due e Anselmi

Monnalisa

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento per bambini di fascia alta, ha annunciato un, da offrire in sottoscrizione alche oggi detiene il 74,48% del capitale della Società, e ad un investitore terzo, latitolare, tra le altre, dell’azienda Vivetta, attiva nel segmento moda “premium”.verrà convocata per il giornoprossimo venturo per l'approvazione dell'operazione di ricapitalizzazione, cheche mira a trasformare Monnalisa da brand premium focalizzato sul childrenswear a piattaforma integrata di design, sviluppo prodotto, operations e distribuzione omnicanale internazionale, estendendo progressivamente il perimetro operativo anche alL'aumento di capitale, inizialmente previsto dal piano di rilancio entro il 2028, è statopresi dal socio di maggioranza con il settore creditizio, a seguito deldel gruppo, avviato nel maggio del 2024, quando si è insediato il CdA, che si fonda su tre driver di creazione di valore: rafforzamento del core business, diversificazione e sviluppo multi-segmento ed efficienza operativa e disciplina finanziaria.In particolare, il piano strategico prevede uncon il marchio Monnalisa, nonché la prosecuzione della strategia dicon brand della moda per adulti, finalizzata non solo all’aumento dei volumi ma anche alla profittabilità del Gruppo, creando nuovi flussi di ricavi e un aumento della redditività aziendale. In parallelo sono state poste le basi suoperativi attraverso un piano di risparmi ad hoc, nonché all’ottimizzazione della rete di negozi diretti in retail considerati non performanti in una ottica di medio-lungotermine.L’operazione proposta dal Consiglio di Amministrazione prevede quindi il complessivo aumento del capitale sociale di Monnalisa fino a 1.000.000 di euro, corrispondente al 10% del capitale sociale preesistente, , offerto per il 50% a JAFIN DUE e per il restante 50% alla società Modamet riconducibile all’imprenditore aretino Massimo Anselmi, titolare, tra le altre, della società Vivetta, attiva nel segmentomoda donna “premium”.Al fine di reperire le risorse necessarie alla sottoscrizione dell’aumento di capitaleha deliberato in data 23 febbraio 2026 unsociale per un importo massimo di, da liberarsi integralmente in denaro. L’operazione sarà realizzata mediante l’emissione di una quota di partecipazione di corrispondente valore la cui sottoscrizione, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci (alcuni dei quali già determinati a rinunziare), e per l’intera parte inoptata, sarà riservata a, holding facente capo a, Amministratore Delegato di Monnalisa. In questo sensosulla Società, il quale rimarrà in capo alla medesima famiglia, cui fa parte l’Amministratore Delegato, coniuge del socio di maggioranza di JAFIN DUE, Diletta Iacomoni, la quale già oggi esercita il controllo dell’Emittente.