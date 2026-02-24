Tinexta, i fondi contro l'OPA di Advent e Nextalia: lettera alla Consob

Tinexta

(Teleborsa) - Secondo quanto pubblicato su La Repubblica in edicola oggi, una rosa di investitori istituzionali italiani ed esteri, rappresentanti circa il 20% del capitale di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha inviato unaalla società e allaper contestare i termini dell'finalizzata alpromossa daI fondi coinvolti, tra cui spiccano Amber Capital, Decagon Am e Sand Grove Capital, ritengono che l'offerta anon renda giustizia ai fondamentali del gruppo. La valutazione proposta, pari a 11,5 volte il MOL, sarebbe inferiore ai multipli di settore, specialmente considerando il valore di controllate come. Su quest'ultima è nata una disputa specifica: Tinexta sta ricomprando il 16% dal fondoa un prezzo che sarà noto solo a fine OPA, dopo che tre anni fa la quota era stata valutata ben 20 volte il MOL.La protesta non riguarda però solo il prezzo. Gli investitori contestano anche la struttura tecnica dell'operazione e, in particolare, la volontà del veicolodi utilizzare il meccanismo delper forzare il. Pur avendo il 56% delle azioni, gli offerenti controllano oltre i due terzi dei diritti di voto, quota sufficiente per approvare unatra l'offerente e la società quotata anche senza raggiungere il quorum del 90% previsto dalle norme per la revoca della quotazione.Tale manovra costringerebbe i fondi istituzionali a uscire dal capitale, accontentandosi del(spesso più basso del prezzo di OPA), poiché per regolamento molti non possono detenere titoli di aziende non quotate.Gli investitori lamentano, infine, anche unadella vecchia gestione su dettagli chiave, come le opzioni legate a Intesa e Bregal, mai comunicate chiaramente prima dell'Offerta.Il titolo al momento si muove sui livelli della vigilia, registrando una variazione di +0,07% a 15,17 euro con volumi molto bassi.