Usa, a dicembre ordini beni durevoli si contraggono meno delle attese dell'1,4% su mese

(Teleborsa) - Si contraggono meno delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di dicembre 2025. Secondo la stima preliminare del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un calo dell'1,4% su base mensile dopo l'incremento del 5,4% del mese precedente (rivisto leggermente al rialzo dal +5,3%). Gli analisti stimavano un -1,8%.

Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,9%, rispetto al +0,4% del mese precedente (rivisto da +0,5%) e previsioni per un +0,3%.

Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono diminuiti del 2,5%, dopo il +6,6% precedente (rivisto de +6,5%).

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
