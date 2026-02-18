Usa, a dicembre ordini beni durevoli si contraggono meno delle attese dell'1,4% su mese

(Teleborsa) -. Secondo la stima preliminare del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un calo dell'1,4% su base mensile dopo l'incremento del 5,4% del mese precedente (rivisto leggermente al rialzo dal +5,3%). Gli analisti stimavano un -1,8%.Il, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,9%, rispetto al +0,4% del mese precedente (rivisto da +0,5%) e previsioni per un +0,3%.Se si, gli ordinativi sono diminuiti del 2,5%, dopo il +6,6% precedente (rivisto de +6,5%).