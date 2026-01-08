Analisi Tecnica: EUR/YEN del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
La giornata del 7 gennaio chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,05%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 182,647. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 183,645. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 182,315.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)