Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
Ribasso composto e controllato per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dell'1,19% sui valori precedenti.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 52.384,4. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 50.255,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 49.257,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)