Antitrust chiude istruttoria contro "cartello vetro" senza addebiti

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, in relazione al presunto accordo tra i produttori di bottiglie di vetro per il vino ed agli aumenti applicati ai clienti nel 2022. L’istruttoria dell'Antitrust era iniziata nel novembre 2023 ed era stata avviata in seguito a segnalazioni, tra cui una proveniente dalla piattaforma di whistleblowing dell’Authority.Nell'ultimo bollettino settimanale, pubblicato lo scorso 5 gennaio, l'AGCM ha annunciato chenei confronti delle società coinvolte: Berlin Packaging Italy, Bormioli Luigi, O-I Italy, Verallia Italia, Vetreria Cooperativa Piegarese Società Cooperativa, Vetreria Etrusca, Vetri Speciali, Vetropack Italia enel corso dell’istruttoria - ha spiegato l'Autorithy - "". "La fragilità degli elementi endogeni e l’assenza di elementi esogeni significativi - afferma -nel periodo oggetto di osservazione. Nel procedimento istruttorio non sono, quindi, emersi elementi idonei a confermare la sussistenza di un’intesa fra le Parti, nella forma di accordo o pratica concordata, avente per oggettoe/o per effetto di falsare la concorrenza nel mercato delle bottiglie di vetro per il vino"."Si mette finalmente fine a una vicenda che aveva messo in discussione la lealtà della concorrenza e la reputazione del settore", commenta, aggiungendo "in un periodo estremamente complesso e difficile, le vetrerie si sono trovate costrette a reagire tempestivamente e gli aumenti del costo delle bottiglie sono dipesi da fattori esogeni, quali l’impennata dei costi dell’energia e delle materie prime. Importante è aver visto riconosciuta l’assoluta liceità della condotta delle vetrerie e aver stabilito la correttezza di un comparto che ha sempre servito al meglio i propri clienti".Nel corso delle indagini,che "le parti hanno effettuato lee applicandoper incrementare i propri prezzi (percentuale di aumento su tutti i prodotti o surcharge). Talune hanno, inoltre, inviato comunicazioni massive a tutti i clienti, altre hanno adottato delle contrattazioni ad hoc. Parimentitra le Parti".