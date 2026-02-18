Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:45
24.866 +0,66%
Dow Jones 20:45
49.592 +0,12%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,45% alle 19:30

Il Dow Jones continua le contrattazioni a 49.757,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,45% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in progresso dello 0,45% alle 19:30, tratta a 49.757,65 punti.
Condividi
```