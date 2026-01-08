Milano 13:56
Crolla a Londra Associated British Foods

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di prodotti alimentari e da forno, che esibisce una perdita secca dell'11,55% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Associated British Foods è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,37 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18,8. L'equilibrata forza rialzista di Associated British Foods è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 19,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
