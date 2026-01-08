Europa, emissioni di bond a 2.700 miliardi di dollari nel 2025. BNP Paribas primo bookrunner

(Teleborsa) - L'attività complessiva dei mercati dei capitali di debito europei
ha raggiunto i 2.700 miliardi di dollari nel 2025
, in aumento del 7% rispetto ai livelli dell'anno precedente e un totale annuo superato solo una volta, nel 2006. È quanto emerge da un report di LSEG Deals Intelligence, secondo cui a livello globale l'attività dei mercati dei capitali di debito ha raggiunto i 12.100 miliardi di dollari, in aumento del 13% su base annua e il totale annuo più alto dall'inizio della serie storica nel 1980.
Un totale di 4.511 nuove offerte
sono state immesse sul mercato in Europa nel 2025, in calo del 3% rispetto al 2024 e al minimo degli ultimi due anni.
Il Regno Unito
è stato il paese emittente più attivo
, rappresentando il 16,1% dei proventi obbligazionari totali nella regione, seguito da Germania (15,9%) e Francia (13%). Tra le prime dieci emissioni ce ne sono cinque dello Stato italiano, tra cui le prime tre (20,9 miliardi di dollari di BTP a settembre, 19,6 miliardi a giugno e 19,3 miliardi a ottobre).
Gli emittenti finanziari e governativi
e di agenzie hanno rappresentato insieme il 79% dei proventi raccolti. Energy & power e industria
sono stati i settori successivi più attivi nella regione. BNP Paribas
ha conquistato il primo posto nella classifica dei bookrunner obbligazionari
europei nel 2025 (758 deal per 180,3 miliardi di dollari di proventi), con una quota di mercato del 6,6%, seguita da JP Morgan
(6,1%) con 629 deal per 167,9 miliardi di dollari di proventi. Completano la top 10 Barclays
, Deutsche Bank
, Credit Agricole
, HSBC
, Citi
, BofA
, Societe Generale
, Morgan Stanley
.