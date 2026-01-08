Europa, emissioni di bond a 2.700 miliardi di dollari nel 2025. BNP Paribas primo bookrunner

BNP Paribas

(Teleborsa) - L'attività complessiva deiha raggiunto i 2.700 miliardi di dollari nel, in aumento del 7% rispetto ai livelli dell'anno precedente e un totale annuo superato solo una volta, nel 2006. È quanto emerge da un report di LSEG Deals Intelligence, secondo cui a livello globale l'attività dei mercati dei capitali di debito ha raggiunto i 12.100 miliardi di dollari, in aumento del 13% su base annua e il totale annuo più alto dall'inizio della serie storica nel 1980.Un totale di 4.511sono state immesse sul mercato in Europa nel 2025, in calo del 3% rispetto al 2024 e al minimo degli ultimi due anni.Ilè stato il, rappresentando il 16,1% dei proventi obbligazionari totali nella regione, seguito da Germania (15,9%) e Francia (13%). Tra le prime dieci emissioni ce ne sono cinque dello Stato italiano, tra cui le prime tre (20,9 miliardi di dollari di BTP a settembre, 19,6 miliardi a giugno e 19,3 miliardi a ottobre).Glie di agenzie hanno rappresentato insieme il 79% dei proventi raccolti.sono stati i settori successivi più attivi nella regione.ha conquistato il primo posto nellaeuropei nel 2025 (758 deal per 180,3 miliardi di dollari di proventi), con una quota di mercato del 6,6%, seguita da(6,1%) con 629 deal per 167,9 miliardi di dollari di proventi. Completano la top 10