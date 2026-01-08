M&A italiano, record storico con oltre 2 mila operazioni nel 2025. Dominano i consulenti stranieri

Mediobanca

(Teleborsa) - Le operazioni dihanno raggiunto glirispetto al valore registrato nel 2024 e il totale annuo più alto dal 2022. È quanto emerge da un report di LSEG Deals Intelligence, che ha conteggiato 2.031 operazioni (vs 1.854 l'anno prima), il livello più alto da quando ha iniziato a registrarle nel 1980.Le operazioni per un valore di 64,8 miliardi di dollari hanno coinvolto unnel 2025, con un aumento del 14% rispetto ai livelli dell'anno precedente e un massimo triennale, trainate dalla conclusione di accordi a livello nazionale. L'attività diin Italia ha raggiunto i 39,3 miliardi di dollari, il 66% in più rispetto al 2024. Le operazioni di, che coinvolgono un acquirente straniero, sono diminuite del 23% a 25,60 miliardi di dollari, il totale annuo più basso degli ultimi sei anni; gli acquirenti - per volume di deal - sono in maggioranza di Stati Uniti, India (pesa il deal Tata-Iveco), Francia e UK.Con annunci di M&A per un valore di 26,5 miliardi di dollari, ilha rappresentato il 41% delle attività M&A target italiane nel 2025, trainato dall'acquisizione dida parte diper 17,1 miliardi di dollari e dall'offerta di 5,2 miliardi di dollari dipercompletano i primi tre settori.Lein Italia hanno raggiunto il massimo degli ultimi sei anni, attestandosi a 20,2 miliardi di dollari nel 2025, il 76% in più rispetto ai livelli dell'anno precedente. Dominano target in USA (8,9 miliardi di dollari), UK (5,8 miliardi di dollari) e Germania (3 miliardi di dollari).si è classificata al primo posto nella classifica deicon coinvolgimento italiano nel 2025 (24 operazioni che valgono 54,53 miliardi di dollari), seguita da Mediobanca (42 operazioni che valgono 30,98 miliardi di dollari) e(23 operazioni che valgono 22,95 miliardi di dollari). Le altre società nei primi dieci posti sono tutte straniere (, Clairfield,, PWC, Centerview), tranne la decima, l'italiana Prometeia con 22 operazioni che valgono 17,3 miliardi di dollari.sono stati: MPS su Mediobanca (17,1 miliardi di dollari), Tata su(8 miliardi di dollari),su Subsea 7 (5,4 miliardi di dollari), BPER su Pop Sondrio (5,2 miliardi di dollari), Investindustrial su(2,9 miliardi di dollari), Ferrero su WK Kellogg (2,8 miliardi di dollari), Ares su Eni Plenitude (2,2 miliardi di dollari),su Iveco Defence (2 miliardi di dollari), Vitol su asset(1,7 miliardi di dollari).