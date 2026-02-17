Mediobanca, disco verde del Cda ai lavori per l’integrazione con Banca MPS

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca
ha preso atto delle decisioni assunte
dal Consiglio di Amministrazione di Banca MPS
e comunicate oggi al mercato
. Lo si apprende da una nota diffusa dalla banca milanese, il cui board ha pertanto deliberato di "avviare i lavori
finalizzati all’integrazione
con BMPS attraverso la fusione per incorporazione
e il conseguente delisting
di Mediobanca, nel rispetto della disciplina sulle operazioni con parti correlate e degli obblighi di legge".
Il Cda e il Comitato Parti Correlate hanno nominato i rispettivi advisor legali e finanziari
.