Mediobanca, disco verde del Cda ai lavori per l’integrazione con Banca MPS

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di Banca MPS e comunicate oggi al mercato. Lo si apprende da una nota diffusa dalla banca milanese, il cui board ha pertanto deliberato di "avviare i lavori finalizzati all’integrazione con BMPS attraverso la fusione per incorporazione e il conseguente delisting di Mediobanca, nel rispetto della disciplina sulle operazioni con parti correlate e degli obblighi di legge".

Il Cda e il Comitato Parti Correlate hanno nominato i rispettivi advisor legali e finanziari.
