Milano
9:23
46.731
+0,20%
Nasdaq
4-feb
24.891
0,00%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
9:23
10.386
-0,16%
Francoforte
9:23
24.614
+0,04%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 09.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Fincantieri, Jefferies abbassa il target price
Fincantieri, Jefferies abbassa il target price
Finanza
,
Consensus
05 febbraio 2026 - 09.05
(Teleborsa) -
Jefferies
ha tagliato a
18,1 euro
per azione (dai precedenti 23,2 euro) il
target price
su
Fincantieri
, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale.
Condividi
Leggi anche
Avio, Jefferies avvia copertura con Buy
Jefferies, upgrade a Buy su Hermes. Taglia TP su Cucinelli e Ferrari
STM, Jefferies incrementa target price e conferma Buy
Leonardo, Jefferies incrementa target price e conferma Buy
Argomenti trattati
Fincantieri
(25)
Titoli e Indici
Fincantieri
+0,32%
Jefferies Financial
+1,64%
Altre notizie
Jefferies alza target price su Eni, upgrade a Buy su TotalEnergies e Repsol
Jefferies avvia copertura con Buy su ING e Hold su ABN Amro
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri
Piazza Affari: seduta molto difficile per Fincantieri
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto