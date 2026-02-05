Milano 9:23
46.731 +0,20%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:23
10.386 -0,16%
24.614 +0,04%

Fincantieri, Jefferies abbassa il target price

Finanza, Consensus
Fincantieri, Jefferies abbassa il target price
(Teleborsa) - Jefferies ha tagliato a 18,1 euro per azione (dai precedenti 23,2 euro) il target price su Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale.
Condividi
```