Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:11
25.134 -0,25%
Dow Jones 20:11
48.372 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Madrid: balza in avanti Acciona Energia

Madrid: balza in avanti Acciona Energia
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che lievita del 2,20%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Acciona Energia subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 21,12 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 21,52. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 21,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
