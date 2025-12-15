Madrid: balza in avanti Acciona Energia

produttore di energia rinnovabile spagnolo

Ibex 35

Acciona Energia

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,20%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 21,12 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 21,52. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 21,92.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)